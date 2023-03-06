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По каким ценам в Харькове накануне 8 марта будут продавать цветы

Общество 15:39   06.03.2023
Оксана Якушко
По каким ценам в Харькове накануне 8 марта будут продавать цветы

Цены на цветы и букеты зависят от вида растений, размера и страны происхождения, предупредили в мэрии Харькова.

Розы, выращенные в Украине, в среднем стоят 30-50 грн. за штуку, импортные – 70-85 грн., тюльпаны – 20-50 грн., ирисы – 40-50 грн.


Первоцветы в горшках (крокусы, примулы, гиацинты) стоят в среднем 20-50 грн.

Цветочные композиции, собранные флористом, могут стоить от 700 до 10 тыс. грн в зависимости от состава букета, оформления и размера.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 15:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цены на цветы и букеты зависят от вида растений, размера и страны происхождения, предупредили в мэрии Харькова.".