По каким ценам в Харькове накануне 8 марта будут продавать цветы

Цены на цветы и букеты зависят от вида растений, размера и страны происхождения, предупредили в мэрии Харькова.

Розы, выращенные в Украине, в среднем стоят 30-50 грн. за штуку, импортные – 70-85 грн., тюльпаны – 20-50 грн., ирисы – 40-50 грн.



Первоцветы в горшках (крокусы, примулы, гиацинты) стоят в среднем 20-50 грн.

Цветочные композиции, собранные флористом, могут стоить от 700 до 10 тыс. грн в зависимости от состава букета, оформления и размера.