Цветок альстромерия: значение и символика

Выбирая цветы, мы в основном обращаем внимание на их внешний вид. А как же скрытый смысл? Каждый цветок имеет свою символику, и альстромерия – не исключение.

Альстромерия – фантастический цветок, в нем сочетается очарование лилий и орхидей. Это делает цветок неповторимым и привлекает всеобщее внимание. В большинстве случаев этот цветок означает преданность. Поэтому его часто включают в романтические и свадебные букеты.

Что такое Альстромерия?

Альстромерия – не единственное название растения. Он также известен как «перуанская лилия». На языке цветов его имя означает «милый» или «очаровательный» и выражает комплимент.

Иногда с его названием большинство людей спрашивают: «Что такое альстромерия?» Но если описать его как цветок, похожий на миниатюрную лилию, становится понятнее, что это за цветок:

▪️ Альстромерия бывает разных цветов;

▪️ Этот цветок гармонично сочетается с другими цветами;

▪️ Хорошо смотрится с розами, орхидеями, герберами, ирисами и подсолнухами;

▪️ Существует около 200 сортов этого растения. Это делает выбор альстромерий более обширным.

Яркая палитра красок альстромерий позволяет создать шикарный букет цветов.

Значение и символика цветка альстромерии

Прежде чем выбрать тип цветка, людям всегда нужно интерпретировать его значение. Ведь его незнание может привести к недопониманию между людьми. Поэтому, если вы выбираете композицию из этих цветов, узнайте, что такое альстромерия. Итак, запомните следующие определения этого цветка:

▪️ Уважение

Если у вас есть люди, которых вы уважаете и хотите показать им свою заботу, подарите им букет альстромерий. Вы можете выбрать эти цветы, чтобы поздравить друга или близкого человека с повышением по службе или переходом на новый этап в жизни.

▪️ Поддержка

Если вам нужно выразить свою поддержку кому-то, то идеально подойдут цветы альстромерии. Их красивые цвета дарят ощущение заботы и эмоциональной поддержки.

▪️ Дружба

Альстромерия — идеальный подарок для друга. Указывает на крепкую дружбу и привязанность к человеку. В основном этот прекрасный цветок посылает дружеское сообщение всем, кому вы его дарите. Особенно стоит обратить внимание на букеты в коробке.

Самые распространенные цвета альстромерий

Цветы альстромерии растут в различных оттенках. И все они имеют свое значение. Их сочетание с другими цветами делает их еще более выразительными и добавляет роскоши. Все потому, что цвета альстромерий могут быть как яркими, так и пастельными. Самые распространенные цвета альстромерии:

▪️ Желтый: символизирует оптимизм, жизнерадостность и активность. Он подходит для тех случаев, когда вы хотите подарить кому-то счастье и положительные эмоции;

▪️ Красный: символизирует твердые и сильные чувства. Обычно букет красных альстромерий означает тайную любовь и страсть;

▪️ Белый: показывает духовность и близость к человеку. Это отличный вариант для выражения привязанности к человеку.

Заказ цветов в Dicentra

Заказ цветов – это самый лучший способ порадовать любимого человека. Альстромерии – очень разнообразные цветы. Альстромерии подходят в качестве подарка к любому празднику и сочетаются со многими другими цветами. Но если вы не знаете, как подобрать их для букета, флористы салона Dicentra могут вам помочь. Именно они создают множество цветочных композиций для любого праздника. Все еще не нашли свой идеальный букет? Dicentra создаст его для вас.

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