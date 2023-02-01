Квітка альстромерії: значення та символіка

Вибираючи квіти, ми переважно звертаємо увагу на їх зовнішній вигляд. А як же прихований зміст? Кожна квітка має свою символіку, і альстромерія не є винятком.

Альстромерія – фантастична квітка, в ній поєднується чарівність лілій та орхідей. Це робить квітку неповторною і привертає загальну увагу. Найчастіше ця квітка означає відданість. Тому її часто включають у романтичні та весільні букети.

Що таке Альстромерія?

Альстромерія – не єдина назва рослини. Вона також відома як “перуанська лілія”. Мовою квітів її ім’я означає милий чи чарівний і виражає комплімент.

Іноді, з його назвою, більшість людей запитують: Що таке альстромерія? Але якщо описати його як квітку, схожу на мініатюрну лілію, стає зрозуміліше, що це за квітка:

▪️ Альстромерія буває різних кольорів;

▪️ Ця квітка гармонійно поєднується з іншими квітами;

▪️ Добре виглядає з трояндами, орхідеями, герберами, ірисами та соняшниками;

▪️ Існує близько 200 сортів цієї рослини. Це робить вибір альстромерій ширшим.

Яскрава палітра фарб альстромерій дозволяє створити шикарний букет квітів.

Значення та символіка квітки альстромерії

Перш ніж вибрати тип квітки, людям завжди потрібно інтерпретувати його значення. Адже його незнання може призвести до непорозуміння між людьми. Тому, якщо ви вибираєте композицію із цих квітів, дізнайтеся, що таке альстромерія. Отже, запам’ятайте такі визначення цієї квітки:

▪️ Повага

Якщо у вас є люди, яких ви поважаєте та хочете показати їм свою турботу, подаруйте їм букет альстромерій. Ви можете вибрати ці квіти, щоб привітати друга або близьку людину з підвищенням служби або переходом на новий етап у житті.

▪️ Підтримка

Якщо вам потрібно висловити свою підтримку комусь, то ідеально підійдуть квіти альстромерії. Їхні красиві кольори дарують відчуття турботи та емоційної підтримки.

▪️ Дружба

Альстромерія – ідеальний подарунок для друга. Вказує на міцну дружбу та прихильність до людини. В основному ця прекрасна квітка посилає дружнє повідомлення всім, кому ви його даруєте. Особливо варто звернути увагу на букети квітів в коробці.

Найпоширеніші кольори альстромерій

Квіти альстромерії ростуть у різних відтінках. І всі вони мають значення. Їхнє поєднання з іншими квітами робить їх ще більш виразними та додає розкоші. Все тому, що кольори альстромерій можуть бути яскравими, так і пастельними. Найпоширеніші кольори альстромерії:

▪️ Жовтий: символізує оптимізм, життєрадісність та активність. Він підходить для тих випадків, коли ви хочете подарувати комусь щастя та позитивні емоції;

▪️ Червоний: символізує тверді та сильні почуття. Зазвичай букет червоних альстромерій означає таємне кохання і пристрасть;

▪️ Білий: показує духовність та близькість до людини. Це відмінний варіант для вираження прихильності до людини.

Замовлення квітів в Dicentra

Замовлення квітів – це найкращий спосіб порадувати кохану людину. Альстромерії дуже різноманітні квіти. Альстромерії підходять як подарунок до будь-якого свята і поєднуються з багатьма іншими квітами. Але якщо ви не знаєте як підібрати їх для букета, флористи салону Dicentra можуть вам допомогти. Саме вони створюють багато квіткових композицій для будь-якого свята. Досі не знайшли свій ідеальний букет? Dicentra створить його для вас.

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