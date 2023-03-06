За якими цінами у Харкові напередодні 8 березня продаватимуть квіти
Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження, попередили у мерії Харкова.
Троянди, вирощені в Україні, в середньому коштують 30-50 грн. за штуку, імпортні – 70–85 грн., тюльпани – 20–50 грн., іриси – 40–50 грн.
Першоцвіти у горщиках (крокуси, примули, гіацинти) коштують у середньому 20-50 грн.
Квіткові композиції, зібрані флористом, можуть коштувати від 700 до 10 тис. грн. залежно від складу букета, оформлення та розміру.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 15:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження, попередили у мерії Харкова.".