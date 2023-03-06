За якими цінами у Харкові напередодні 8 березня продаватимуть квіти

Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження, попередили у мерії Харкова.

Троянди, вирощені в Україні, в середньому коштують 30-50 грн. за штуку, імпортні – 70–85 грн., тюльпани – 20–50 грн., іриси – 40–50 грн.



Першоцвіти у горщиках (крокуси, примули, гіацинти) коштують у середньому 20-50 грн.

Квіткові композиції, зібрані флористом, можуть коштувати від 700 до 10 тис. грн. залежно від складу букета, оформлення та розміру.