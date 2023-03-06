Live
  • Понеділок 06.03.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.8
    • 🟢

За якими цінами у Харкові напередодні 8 березня продаватимуть квіти

Суспільство 15:39   06.03.2023
Оксана Якушко
За якими цінами у Харкові напередодні 8 березня продаватимуть квіти

Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження, попередили у мерії Харкова.

Троянди, вирощені в Україні, в середньому коштують 30-50 грн. за штуку, імпортні – 70–85 грн., тюльпани – 20–50 грн., іриси – 40–50 грн.


Першоцвіти у горщиках (крокуси, примули, гіацинти) коштують у середньому 20-50 грн.

Квіткові композиції, зібрані флористом, можуть коштувати від 700 до 10 тис. грн. залежно від складу букета, оформлення та розміру.

Читайте також: Квітка альстромерія: значення та символіка

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

15:39
За якими цінами у Харкові напередодні 8 березня продаватимуть квіти
13:31
У Харкові відновили роботу всі торговельні мережі і відкривають нові крамниці
10:45
Більшість українців хоче залишити 8 березня вихідним – Федоров
23:34
На Харківщину залетіли ворожі безпілотники Shahed – Мельник
16:40
Як у Харкові готують до служби в Нацгвардії цуценят бельгійської вівчарки

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За якими цінами у Харкові напередодні 8 березня продаватимуть квіти»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 15:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження, попередили у мерії Харкова.".