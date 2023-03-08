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В городе на Харьковщине хотят поднять тариф на проезд в маршрутках (видео)

Общество 17:45   08.03.2023
Елена Нагорная
В городе на Харьковщине хотят поднять тариф на проезд в маршрутках (видео)

На днях в Лозовой местные перевозчики заявили, что хотят повысить стоимость проезда в маршрутках с 10 до 15 гривен. 7 марта с предпринимателями встречался мэр города Сергей Зеленский.

Об этом говорится в репортаже ТРК «Лозовая». Как отмечают корреспонденты, тариф в 10 гривен был утвержден исполкомом горсовета в октябре 2021 года и с тех пор не менялся.

На совещании в мэрии перевозчики пожаловались, что подорожали запчасти и к тому же их очень сложно найти на рынке, выросли цены на горюче-смазочные материалы, повысилась зарплата водителей.

Мэр Сергей Зеленский призвал не повышать тариф и предложил компенсировать расходы предпринимателей из городского бюджета.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 17:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях в Лозовой местные перевозчики заявили, что хотят повысить стоимость проезда в маршрутках с 10 до 15 гривен. 7 марта с предпринимателями встречался мэр города Сергей Зеленский.".