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У місті на Харківщині хочуть підняти тариф на проїзд у маршрутках (відео)

Суспільство 17:45   08.03.2023
Олена Нагорна
У місті на Харківщині хочуть підняти тариф на проїзд у маршрутках (відео)

Днями у Лозовій місцеві перевізники заявили, що хочуть підвищити вартість проїзду у маршрутках із 10 до 15 гривень. 7 березня із підприємцями зустрічався мер міста Сергій Зеленський.

Про це йдеться у репортажі ТРК “Лозова”. Як зазначають кореспонденти, тариф у 10 гривень було затверджено виконкомом міськради у жовтні 2021 року і з того часу він не змінювався.

На нараді в мерії перевізники поскаржилися, що подорожчали запчастини й до того ж їх дуже складно знайти на ринку, зросли ціни на паливно-мастильні матеріали, підвищилася зарплата водіїв.

Мер Сергій Зеленський закликав не підвищувати тариф та запропонував компенсувати витрати підприємців із міського бюджету.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 17:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями у Лозовій місцеві перевізники заявили, що хочуть підвищити вартість проїзду у маршрутках із 10 до 15 гривень. 7 березня із підприємцями зустрічався мер міста Сергій Зеленський.".