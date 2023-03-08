У місті на Харківщині хочуть підняти тариф на проїзд у маршрутках (відео)
Днями у Лозовій місцеві перевізники заявили, що хочуть підвищити вартість проїзду у маршрутках із 10 до 15 гривень. 7 березня із підприємцями зустрічався мер міста Сергій Зеленський.
Про це йдеться у репортажі ТРК “Лозова”. Як зазначають кореспонденти, тариф у 10 гривень було затверджено виконкомом міськради у жовтні 2021 року і з того часу він не змінювався.
На нараді в мерії перевізники поскаржилися, що подорожчали запчастини й до того ж їх дуже складно знайти на ринку, зросли ціни на паливно-мастильні матеріали, підвищилася зарплата водіїв.
Мер Сергій Зеленський закликав не підвищувати тариф та запропонував компенсувати витрати підприємців із міського бюджету.
Читайте також: Терехов розповів, як довго проїзд у Харкові залишатиметься безкоштовним
Новини за темою:
Ви читали новину: «У місті на Харківщині хочуть підняти тариф на проїзд у маршрутках (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 17:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями у Лозовій місцеві перевізники заявили, що хочуть підвищити вартість проїзду у маршрутках із 10 до 15 гривень. 7 березня із підприємцями зустрічався мер міста Сергій Зеленський.".