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Терехов розповів, як довго проїзд у Харкові залишатиметься безкоштовним

Економіка 20:56   16.02.2023
Олена Нагорна
Терехов розповів, як довго проїзд у Харкові залишатиметься безкоштовним

Проїзд у громадському транспорті Харкова залишатиметься безкоштовним, доки дозволятимуть можливості бюджету, заявив в інтерв’ю медіагрупі “Накипіло” міський голова Ігор Терехов.

Поки витрати на перевезення пасажирів дотують із бюджету Харкова, щоб заощаджені гроші містяни могли витрачати на особисті потреби, цитує Терехова пресслужба міськради.

“Війна, багато людей без роботи, і я підрахував, що їм потрібно було б 30, 40, 50 грн на день на проїзд за тарифом, який був, але нехай вони краще витратять ці кошти на себе, дітей, їжу. Коли я розумітиму, що баланс бюджету не може цього витримати, я вийду до людей і скажу про це відверто”, – зазначив Терехов.

Нагадаємо, на пресконференції 2 грудня мер також заявляв, що витрати на перевезення пасажирів продовжать компенсувати з міського бюджету, а на зарплати працівників транспорту це не вплине. За словами Терехова, кошти заклали в бюджеті Харкова на 2023 рік.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 20:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проїзд у громадському транспорті Харкова залишатиметься безкоштовним, доки дозволятимуть можливості бюджету, заявив в інтерв’ю медіагрупі “Накипіло” міський голова Ігор Терехов.".