Терехов рассказал, как долго проезд в Харькове будет оставаться бесплатным
Проезд в общественном транспорте Харькова будет оставаться бесплатным, пока будут позволять возможности бюджета, заявил в интервью медиагруппе «Накипело» городской голова Игорь Терехов.
Пока расходы на перевозку пассажиров дотируют из бюджета Харькова, чтобы сэкономленные деньги горожане могли потратить на личные нужды, цитирует Терехова пресс-служба горсовета.
«Война, много людей без работы, и я подсчитал, что им нужно было бы 30, 40, 50 грн в день на проезд по тарифу, который был, но пусть они лучше потратят эти средства на себя, детей, еду. Когда я буду понимать, что баланс бюджета не может этого выдержать, я выйду к людям и скажу об этом откровенно», — отметил Терехов.
Напомним, на пресс-конференции 2 декабря мэр также заявлял, что расходы на перевозку пассажиров продолжат компенсировать из городского бюджета, а на зарплаты работников транспорта это не повлияет. По словам Терехова, средства заложили в бюджете Харькова на 2023 год.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проезд в общественном транспорте Харькова будет оставаться бесплатным, пока будут позволять возможности бюджета, заявил в интервью медиагруппе «Накипело» городской голова Игорь Терехов.".