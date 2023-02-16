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Терехов рассказал, как долго проезд в Харькове будет оставаться бесплатным

Общество 20:56   16.02.2023
Елена Нагорная
Терехов рассказал, как долго проезд в Харькове будет оставаться бесплатным

Проезд в общественном транспорте Харькова будет оставаться бесплатным, пока будут позволять возможности бюджета, заявил в интервью медиагруппе «Накипело» городской голова Игорь Терехов.

Пока расходы на перевозку пассажиров дотируют из бюджета Харькова, чтобы сэкономленные деньги горожане могли потратить на личные нужды, цитирует Терехова пресс-служба горсовета.

«Война, много людей без работы, и я подсчитал, что им нужно было бы 30, 40, 50 грн в день на проезд по тарифу, который был, но пусть они лучше потратят эти средства на себя, детей, еду. Когда я буду понимать, что баланс бюджета не может этого выдержать, я выйду к людям и скажу об этом откровенно», — отметил Терехов.

Напомним, на пресс-конференции 2 декабря мэр также заявлял, что расходы на перевозку пассажиров продолжат компенсировать из городского бюджета, а на зарплаты работников транспорта это не повлияет. По словам Терехова, средства заложили в бюджете Харькова на 2023 год.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проезд в общественном транспорте Харькова будет оставаться бесплатным, пока будут позволять возможности бюджета, заявил в интервью медиагруппе «Накипело» городской голова Игорь Терехов.".