Проезд в Харькове будет оставаться бесплатным — Терехов

Расходы продолжат компенсировать из городского бюджета, а на зарплаты работников транспорта это не повлияет, сказал мэр Харькова Игорь Терехов во время пресс-конференции 2 декабря.

Как долго продлится оплата проезда из бюджета города, мэр не обозначил, но пообещал «откровенно сказать», когда у города не будет возможности платить за жителей.

«Сейчас не могу говорить о сроках. Это все будет зависеть от возможностей городского бюджета. Пока что — да, тяжело, очень тяжело. Но пока мы держим эту ситуацию. Когда не будет возможности, то я откровенно выйду к харьковчанам и скажу, что у нас нет такой возможности», — отметил Игорь Терехов.

В бюджете на следующий год такие расходы заложены.