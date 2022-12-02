Проезд в Харькове будет оставаться бесплатным — Терехов
Фото: Харьковский горсовет
Расходы продолжат компенсировать из городского бюджета, а на зарплаты работников транспорта это не повлияет, сказал мэр Харькова Игорь Терехов во время пресс-конференции 2 декабря.
Как долго продлится оплата проезда из бюджета города, мэр не обозначил, но пообещал «откровенно сказать», когда у города не будет возможности платить за жителей.
«Сейчас не могу говорить о сроках. Это все будет зависеть от возможностей городского бюджета. Пока что — да, тяжело, очень тяжело. Но пока мы держим эту ситуацию. Когда не будет возможности, то я откровенно выйду к харьковчанам и скажу, что у нас нет такой возможности», — отметил Игорь Терехов.
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В бюджете на следующий год такие расходы заложены.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 15:45;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расходы продолжат компенсировать из городского бюджета, а на зарплаты работников транспорта это не повлияет, сказал мэр Харькова Игорь Терехов во время пресс-конференции 2 декабря".