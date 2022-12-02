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Проїзд у Харкові залишатиметься безкоштовним – Терехов

Економіка 15:45   02.12.2022
Елена Нагорная
Оксана Горун
Проїзд у Харкові залишатиметься безкоштовним – Терехов Фото: Харківська міска рада

Витрати продовжуватимуть компенсувати з міського бюджету, а на зарплати працівників транспорту це не вплине, сказав мер Харкова Ігор Терехов під час пресконференції 2 грудня.

Як довго триватиме оплата проїзду з бюджету міста, мер не позначив, але пообіцяв “відверто сказати”, коли місто не матиме можливості платити за мешканців.

Прес-конференція Терехова 2

“Наразі не можу говорити про терміни. Це все залежатиме від можливостей міського бюджету. Поки що – так, важко, дуже важко. Але поки що ми тримаємо цю ситуацію. Коли не буде можливості, то я відверто вийду до харків’ян і скажу, що в нас немає такої можливості”, – наголосив Ігор Терехов.

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У бюджеті наступного року такі витрати закладено.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 15:45;

    • Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Витрати продовжуватимуть компенсувати з міського бюджету, а на зарплати працівників транспорту це не вплине, сказав мер Харкова Ігор Терехов під час пресконференції 2 грудня".