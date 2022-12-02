Проїзд у Харкові залишатиметься безкоштовним – Терехов
Фото: Харківська міска рада
Витрати продовжуватимуть компенсувати з міського бюджету, а на зарплати працівників транспорту це не вплине, сказав мер Харкова Ігор Терехов під час пресконференції 2 грудня.
Як довго триватиме оплата проїзду з бюджету міста, мер не позначив, але пообіцяв “відверто сказати”, коли місто не матиме можливості платити за мешканців.
“Наразі не можу говорити про терміни. Це все залежатиме від можливостей міського бюджету. Поки що – так, важко, дуже важко. Але поки що ми тримаємо цю ситуацію. Коли не буде можливості, то я відверто вийду до харків’ян і скажу, що в нас немає такої можливості”, – наголосив Ігор Терехов.
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У бюджеті наступного року такі витрати закладено.
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Ви читали новину: «Проїзд у Харкові залишатиметься безкоштовним – Терехов»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 15:45;
Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Витрати продовжуватимуть компенсувати з міського бюджету, а на зарплати працівників транспорту це не вплине, сказав мер Харкова Ігор Терехов під час пресконференції 2 грудня".