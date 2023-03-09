Генштаб сообщил об обстрелах Харьковщины, о ракетной атаке данные дадут позже

Генштаб ВСУ подтвердил факт массированной ракетной атаки по Украине ночью с 8 на 9 марта, в утренней сводке сообщили, что данные об атаке будут обнародованы через некоторое время.

До ночной атаки армия РФ в течение суток успела нанести по территории Украины еще 25 авиационных, два ракетных удара, а также совершить 32 обстрела из РСЗО.

На Харьковщине враг очередной раз безуспешно пытался атаковать в районе Гряниковки. В целом на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки силы обороны отбили более 110 атак.

Продолжались «традиционные» обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов.

«Враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Вильча, Каменка, Двуречная и Голубовка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольшана, Купянск, Кисловка, Первомайское, Песчаное и Чернещина Харьковской области», — проинформировали в ГШ.