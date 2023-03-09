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Генштаб повідомив про обстріли Харківщини, про ракетну атаку – пізніше

Події 07:26   09.03.2023
Оксана Горун
Генштаб повідомив про обстріли Харківщини, про ракетну атаку – пізніше

Генштаб ЗСУ підтвердив факт масованої ракетної атаки по Україні вночі з 8 на 9 березня, в ранковому зведенні повідомили, що дані про атаку будуть оприлюднені через деякий час.

До нічної атаки армія РФ протягом доби встигла завдати по території України ще 25 авіаційних, два ракетні удари, а також здійснити 32 обстріли з РСЗВ.

На Харківщині ворог вкотре безуспішно намагався атакувати в районі Гряниківки. Загалом на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках за минулу добу сили оборони відбили понад 110 атак.

Тривали “традиційні” обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів.

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“Ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна та Голубівка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них – Ольшана, Куп’янськ, Кислівка, Первомайське, Піщане”, – поінформували в ГШ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 07:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ підтвердив факт масованої ракетної атаки по Україні вночі з 8 на 9 березня, в ранковому зведенні повідомили, що дані про атаку будуть оприлюднені через деякий час".