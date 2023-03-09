Генштаб повідомив про обстріли Харківщини, про ракетну атаку – пізніше

Генштаб ЗСУ підтвердив факт масованої ракетної атаки по Україні вночі з 8 на 9 березня, в ранковому зведенні повідомили, що дані про атаку будуть оприлюднені через деякий час.

До нічної атаки армія РФ протягом доби встигла завдати по території України ще 25 авіаційних, два ракетні удари, а також здійснити 32 обстріли з РСЗВ.

На Харківщині ворог вкотре безуспішно намагався атакувати в районі Гряниківки. Загалом на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках за минулу добу сили оборони відбили понад 110 атак.

Тривали “традиційні” обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів.

“Ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна та Голубівка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них – Ольшана, Куп’янськ, Кислівка, Первомайське, Піщане”, – поінформували в ГШ.