Генштаб повідомив про обстріли Харківщини, про ракетну атаку – пізніше
Генштаб ЗСУ підтвердив факт масованої ракетної атаки по Україні вночі з 8 на 9 березня, в ранковому зведенні повідомили, що дані про атаку будуть оприлюднені через деякий час.
До нічної атаки армія РФ протягом доби встигла завдати по території України ще 25 авіаційних, два ракетні удари, а також здійснити 32 обстріли з РСЗВ.
На Харківщині ворог вкотре безуспішно намагався атакувати в районі Гряниківки. Загалом на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках за минулу добу сили оборони відбили понад 110 атак.
Тривали “традиційні” обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів.
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“Ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна та Голубівка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них – Ольшана, Куп’янськ, Кислівка, Первомайське, Піщане”, – поінформували в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 07:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ підтвердив факт масованої ракетної атаки по Україні вночі з 8 на 9 березня, в ранковому зведенні повідомили, що дані про атаку будуть оприлюднені через деякий час".