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СБУ: руководство «Антонова» мешало организовать оборону аэродрома в Гостомеле

Общество 09:21   10.03.2023
Оксана Горун
СБУ: руководство «Антонова» мешало организовать оборону аэродрома в Гостомеле

По версии СБУ, действия уже экс-руководителей ГП «Антонов» привели к уничтожению уникального грузового самолета «Мрія».

 «СБУ сообщила о подозрении экc-руководителям ГП «Антонов», чьи действия привели к уничтожению «Мрії». Служба безопасности собрала основательную доказательную базу относительно бывших гендиректора ГП «Антонов», его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности. По материалам следствия, в преддверии полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите», — заявили в пресс-службе СБУ.

По мнению следствия, эти действия привели к временному захвату армией РФ аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета АН-225 «Мрія». В СБУ утверждают, что в январе-феврале 2022 года руководство завода прямо запретило украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме.

«Для этого было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта», — отметили в Службе безопасности.

Трем фигурантам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшем гибель людей и другие тяжкие последствия. Санкция статьи предполагает до 15 лет тюремного заключения. Двое из них уже под стражей. Один — бывший заместитель гендиректора ГП «Антонов» — скрывается от правосудия. Его объявили в розыск.

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    • Ранее журналист Юрий Бутусов заявлял о том, что 4-ю бригаду Нацгвардии сняли с обороны аэродрома в Гостомеле прямо накануне вторжения.

    «Почему сняли оборону с аэродрома Гостомель? Почему после доклада директора ЦРУ Бернса о подготовке россиянами атаки на Гостомель с обороны аэродрома сняли 4-ю бригаду Нацгвардии и отправили в Луганскую область накануне вторжения, что позволило россиянам захватить аэродром востока и быстро захватить Гостомель, Ирпень, Бучу?» — написал Бутусов 26 февраля, утверждая, что планировал задать этот вопрос на пресс-конференции Президенту Владимиру Зеленскому, но редактора «ЦензорНЕТ» туда не аккредитовали.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 09:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По версии СБУ, действия уже экс-руководителей ГП «Антонов» привели к уничтожению уникального грузового самолета «Мрія»".