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ISW заявил, что в РФ усиливается межэтническая и межрелигиозная напряженность

Мир 08:07   30.10.2023
Оксана Горун
ISW заявил, что в РФ усиливается межэтническая и межрелигиозная напряженность Фото: соцсети

Институт изучения войны проанализировал причины и вероятные последствия антисемитских демонстраций на Северном Кавказе (в том числе — захвата толпой аэропорта в Махачкале). Аналитики ISW также предположили, кому это будет выгодно.

«Продолжающиеся антисемитские демонстрации в Республике Дагестан и других регионах Северного Кавказа подчеркивают усиление межэтнической и межрелигиозной напряженности в России», — считают в ISW.

29 октября разъяренная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы. Бунтовщики заблокировали взлетно-посадочную полосу — они хотели обыскать самолет, прибывший из Израиля (регулярный рейс). Причиной стал поиск неких «израильских беженцев», слухи о которых накануне распространились в местных telegram-каналах.

События в аэропорту Махачкалы стали самым освещаемым антисемитским событием в РФ. Но далеко не единственным.

«Сотни демонстрантов собрались у гостиницы в Хасавюрте (Дагестан) вечером 28 октября, чтобы искать подозреваемых «израильских беженцев», существование которых было основано на аналогичных слухах. Сообщается, что неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики в ночь с 28 на 29 октября», — перечислили в ISW.

Там отметили: информацию об «израильских беженцах» распространял местный telegram-канал, он же призвал дагестанцев провести демонстрацию в аэропорту в ночь с 28 на 29 октября.

«Демонстранты скандировали «Смерть евреям», а также время от времени вступали в физические стычки с сотрудниками службы безопасности в аэропорту», — описали аналитики события в Махачкале, ставшие центром внимания соцсетей вечером 29 октября. — Telegram-канал, распространяющий слухи, в настоящее время недоступен, что может быть первым показателем того, что российские власти активно пытаются подавить продолжение антисемитских демонстраций».

В Институте изучения войны отметили: Кремль никак не отреагировал на прогремевший уже на весь мир скандал. Руководство РФ самоустранилось и предоставило «разруливать» ситуацию власти на месте. Тем временем часть российских Z-блогеров обеспокоилась, что антисемитские демонстрации распространятся из Дагестана и Северного Кавказа на другие территории России.

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«Один российский военный блогер риторически спросил, будут ли в Москве «погромы», и заявил, что демонстрации могут привести к ситуации, напоминающей убийства этнических русских в Таджикистане и Чеченской Республике в 1990-х годах. Российские ультранационалисты могут также начать резко критиковать реакцию российских властей на демонстрации, поскольку несколько российских источников выразили сожаление по поводу того, что до сих пор они называли слабой официальной реакцией», — отметили в ISW.

В любом случае имиджу российской власти происходящее — явно не на пользу, считают аналитики.

«Кремлю, скорее всего, будет сложно убедить избирателей в том, что ситуация находится под контролем, и убедить еврейскую аудиторию в том, что еврейские меньшинства в России находятся в безопасности, несмотря на его усилия представить Россию как религиозно толерантную страну», — подчеркнули в Институте изучения войны.

Но, с точки зрения аналитиков ISW, у всех происходящего в РФ есть и вероятные выгодоприобретатели — руководители спецслужб.

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«Глава Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возможно, пытаются извлечь выгоду из возросшей этно-религиозной напряженности в России, чтобы вернуть себе расположение президента России Владимира Путина, — предполагают в Институте изучения войны. — Кремль, как правило, медленно реагирует на события, подчеркивающие этно-религиозную напряженность, включая недавние жалобы о нападениях мигрантов на русских детей, что часто непреднамеренно разжигает цикл гнева российских ультранационалистов на российское правительство за бездействие, которое еще больше усугубляет этно-религиозную напряженность. Бортников и Бастрыкин, возможно, попытаются представить себя через российское информационное пространство способными разорвать этот порочный круг».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны проанализировал причины и вероятные последствия антисемитских демонстраций на Северном Кавказе (в том числе — захвата толпой аэропорта в Махачкале). Аналитики ISW также предположили, кому это будет выгодно".