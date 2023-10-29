«Все происходящее – это Россия» — харьковский волонтер о событиях в Дагестане

Нет такого государства как Дагестан. Нет государства Карачаево-Черкессия. Есть Российская Федерация. И там живут граждане России. «Россияне». И не нужно смещать акценты с россиян на национальные. Это политика государства. Жители этих регионов России воюют сейчас в Украине. Воюют за Россию. За свое государство. Все происходящее – это Россия.