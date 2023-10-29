«Все происходящее – это Россия» — харьковский волонтер о событиях в Дагестане
Нет такого государства как Дагестан. Нет государства Карачаево-Черкессия. Есть Российская Федерация. И там живут граждане России. «Россияне». И не нужно смещать акценты с россиян на национальные. Это политика государства. Жители этих регионов России воюют сейчас в Украине. Воюют за Россию. За свое государство. Все происходящее – это Россия.
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: дагестан, доник, Израиль, погромы;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 21:46;
Корреспондент Роман Доник, волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нет такого государства как Дагестан. Нет государства Карачаево-Черкессия. Есть Российская Федерация. И там живут граждане России. «Россияне». И не нужно…".