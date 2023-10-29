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“Все, що відбувається – це Росія” – харківський волонтер про події в Дагестані

Події 21:46   29.10.2023
Роман Донік
волонтер
“Все, що відбувається – це Росія” – харківський волонтер про події в Дагестані

Нема такої держави, як Дагестан. Нема держави Карачаєво-Черкесія. Є Російська Федерація. І там живуть громадяни Росії. “Росіянє”. І не треба зміщувати акценти з росіян на національні. Це політика держави. Жителі цих регіонів Росії воюють зараз в Україні. Воюють за Росію. За свою державу. Все що відбувається – це Росія.

Автор: Роман Донік, волонтер
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 21:46;

  • Кореспондент Роман Донік, волонтер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нема такої держави, як Дагестан. Нема держави Карачаєво-Черкесія. Є Російська Федерація. І там живуть громадяни Росії. “Росіянє”. І не треба…".