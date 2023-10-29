“Все, що відбувається – це Росія” – харківський волонтер про події в Дагестані

Нема такої держави, як Дагестан. Нема держави Карачаєво-Черкесія. Є Російська Федерація. І там живуть громадяни Росії. “Росіянє”. І не треба зміщувати акценти з росіян на національні. Це політика держави. Жителі цих регіонів Росії воюють зараз в Україні. Воюють за Росію. За свою державу. Все що відбувається – це Росія.