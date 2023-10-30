ISW заявив, що в РФ посилюється міжетнічна та міжрелігійна напруженість

Інститут вивчення війни проаналізував причини та ймовірні наслідки антисемітських демонстрацій на Північному Кавказі (у тому числі – захоплення натовпом аеропорту в Махачкалі). Аналітики ISW також припустили, кому це буде вигідно.

“Антисемітські демонстрації, що продовжуються в Республіці Дагестан та інших регіонах Північного Кавказу, підкреслюють посилення міжетнічної й міжрелігійної напруженості в Росії”, – вважають в ISW.

29 жовтня розлючений натовп увірвався в аеропорт Махачкали. Бунтівники заблокували злітно-посадкову смугу – вони хотіли обшукати літак, який прибув з Ізраїлю (регулярний рейс). Причиною став пошук “ізраїльських біженців”, чутки про яких напередодні поширилися в місцевих телеграм-каналах.

Події в аеропорту Махачкали стали найбільш висвітлюваною антисемітською подією у РФ. Але не єдиною.

“Сотні демонстрантів зібралися біля готелю в Хасавюрті (Дагестан) увечері 28 жовтня, щоб шукати підозрюваних “ізраїльських біженців”, існування яких було засноване на аналогічних чутках. Повідомляється, що невідомі підпалили єврейський культурний центр, що будується в Нальчику Кабардино-Балкарської Республіки в ніч з 28 на 29 жовтня”, — перерахували в ISW.

Там зазначили: інформацію про “ізраїльських біженців” поширював місцевий телеграм-канал, він закликав дагестанців провести демонстрацію в аеропорту в ніч з 28 на 29 жовтня.

“Демонстранти скандували “Смерть євреям”, а також час від часу вступали у фізичні сутички зі співробітниками служби безпеки в аеропорту”, – описали аналітики події в Махачкалі, що стали центром уваги соцмереж увечері 29 жовтня. – Телеграм-канал, що розповсюджує чутки, наразі недоступний, що може бути першим показником того, що російська влада активно намагається придушити продовження антисемітських демонстрацій”.

В Інституті вивчення війни зазначили: Кремль ніяк не відреагував на скандал, що прогримів уже на весь світ. Керівництво РФ самоусунулося і надало “розрулювати” ситуацію влади на місці. Тим часом частина російських Z-блогерів стурбувалася, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану та Північного Кавказу на інші території Росії.

“Один російський військовий блогер риторично запитав, чи будуть у Москві “погроми”, і заявив, що демонстрації можуть призвести до ситуації, що нагадує вбивства етнічних росіян у Таджикистані та Чеченській Республіці в 1990-х роках. Російські ультранаціоналісти можуть також почати різко критикувати реакцію” російської влади на демонстрації, оскільки кілька російських джерел висловили жаль з приводу того, що досі вони називали слабкою офіційною реакцією”, – зазначили в ISW.

У будь-якому випадку іміджу російської влади те, що відбувається – явно не на користь, вважають аналітики.

“Кремлю, швидше за все, буде складно переконати виборців у тому, що ситуація знаходиться під контролем, і переконати єврейську аудиторію в тому, що єврейські меншини в Росії перебувають у безпеці, попри його зусилля представити Росію як релігійно-толерантну країну”, – підкреслили в Інституті вивчення війни.

Але, з погляду аналітиків ISW, у всього, що відбувається у РФ, є і ймовірні вигодонабувачі – керівники російських спецслужб.

“Голова Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) Олександр Бортніков і голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, можливо, намагаються отримати вигоду з етнорелігійної напруженості, що зросла, в Росії, щоб повернути собі розташування президента Росії Володимира Путіна, – припускають в Інституті вивчення війни. – Кремль, як правило, повільно реагує на події, що підкреслюють етнорелігійну напруженість, включаючи нещодавні скарги про напади мігрантів на російських дітей, що часто ненавмисно розпалює цикл гніву російських ультранаціоналістів на російський уряд за бездіяльність, що ще більше посилює етнорелігійну напруженість. Бортніков і Бастрикін, можливо, спробують видати себе через російський інформаційний простір здатними розірвати це хибне коло”.