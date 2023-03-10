СБУ: керівництво “Антонова” заважало організувати оборону аеродрому Гостомеля

За версією СБУ, дії екскерівників ДП ​​”Антонов” призвели до знищення унікального вантажного літака “Мрія”.

“СБУ повідомила про підозру екскерівникам ДП “Антонов”, чиї дії призвели до знищення “Мрії”. Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП “Антонов”, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту“, – заявили у пресслужбі СБУ.

На думку слідства, ці дії призвели до тимчасового захоплення армією РФ аеродрому, навколишніх населених пунктів та знищення літака АН-225 “Мрія”. У СБУ стверджують, що у січні-лютому 2022 року керівництво заводу прямо заборонило українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на аеродромі.

“Для цього було надано розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта”, – зазначили в Службі безпеки.

Трьом фігурантам повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. Двоє з них під вартою. Один – колишній заступник гендиректора ДП “Антонов” – ховається від правосуддя. Його оголосили в розшук.

Раніше журналіст Юрій Бутусов заявляв про те, що 4-ту бригаду Нацгвардії зняли з оборони аеродрому в Гостомелі прямо напередодні вторгнення.

“Чому зняли оборону з аеродрому Гостомель? Чому після доповіді директора ЦРУ Бернса про підготовку росіянами атаки на Гостомель з оборони аеродрому зняли 4-ту бригаду Нацгвардії та відправили до Луганської області напередодні вторгнення, що дозволило росіянам захопити аеродром сходу і швидко захопити Гостоміль, Ірпінь, Бучу?” — написав Бутусов 26 лютого, стверджуючи, що планував поставити це питання на пресконференції Президенту Володимиру Зеленському, але редактора “ЦензорНЕТ” туди не акредитували.