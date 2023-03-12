Live
  • Воскресенье 12.03.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

Противник вел наступление в направлении Двуречной на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:34   12.03.2023
Оксана Горун
Противник вел наступление в направлении Двуречной на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 12 марта сообщил о бесплодных попытках оккупантов наступать на Купянском направлении.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Купянск, Крахмальное и Чернещина Харьковской области», — проинформировали в сводке ГШ ВСУ на 18:00 12 марта.

Также армия РФ продолжала обстрелы на севере Харьковской области. Под ударами были Стрелечья, Красное, Великий Бурлук и Бологовка.

Читайте также: Наступление армии РФ на Харьковщину «может запустить цепную реакцию» — эксперт

В целом по территории Украины враг один раз ударил ракетами — по Славянску. А также нанес четыре авиационных удара и произвел 20 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

18:34
Противник вел наступление в направлении Двуречной на Харьковщине — Генштаб
14:29
Наступление армии РФ на Харьковщину «может запустить цепную реакцию» — эксперт
10:09
Что происходит на фронте в районе Купянска: информация ISW (карта)
08:49
За сутки на Харьковщине — без пострадавших — Синегубов
07:16
Купянское направление. Оккупанты пытались прорвать оборону — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Противник вел наступление в направлении Двуречной на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 18:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 12 марта сообщил о бесплодных попытках оккупантов наступать на Купянском направлении".