Противник вел наступление в направлении Двуречной на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 12 марта сообщил о бесплодных попытках оккупантов наступать на Купянском направлении.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Купянск, Крахмальное и Чернещина Харьковской области», — проинформировали в сводке ГШ ВСУ на 18:00 12 марта.

Также армия РФ продолжала обстрелы на севере Харьковской области. Под ударами были Стрелечья, Красное, Великий Бурлук и Бологовка.

В целом по территории Украины враг один раз ударил ракетами — по Славянску. А также нанес четыре авиационных удара и произвел 20 обстрелов из РСЗО.