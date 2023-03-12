Противник вел наступление в направлении Двуречной на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 12 марта сообщил о бесплодных попытках оккупантов наступать на Купянском направлении.
«На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Купянск, Крахмальное и Чернещина Харьковской области», — проинформировали в сводке ГШ ВСУ на 18:00 12 марта.
Также армия РФ продолжала обстрелы на севере Харьковской области. Под ударами были Стрелечья, Красное, Великий Бурлук и Бологовка.
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В целом по территории Украины враг один раз ударил ракетами — по Славянску. А также нанес четыре авиационных удара и произвел 20 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 18:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 12 марта сообщил о бесплодных попытках оккупантов наступать на Купянском направлении".