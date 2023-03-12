Противник вів наступ у напрямку Дворічної на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 12 березня повідомив про безплідні спроби окупантів наступати на Куп’янському напрямку.
“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Куп’янськ, Крохмальне і Чернещина Харківської області”, – повідомили у зведенні ГШ ЗСУ на 18:00 12 березня.
Також армія РФ продовжувала обстріли на півночі Харківської області. Під ударами були Стрілеча, Красне, Великий Бурлук та Бологівка.
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Загалом територією України ворог один раз ударив ракетами – по Слов’янську. А також завдав чотирьох авіаційних ударів і здійснив 20 обстрілів із РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 18:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 12 березня повідомив про безплідні спроби окупантів наступати на Куп’янському напрямку".