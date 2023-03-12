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Противник вів наступ у напрямку Дворічної на Харківщині – Генштаб

Події 18:34   12.03.2023
Оксана Горун
Противник вів наступ у напрямку Дворічної на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 12 березня повідомив про безплідні спроби окупантів наступати на Куп’янському напрямку.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Куп’янськ, Крохмальне і Чернещина Харківської області”, – повідомили у зведенні ГШ ЗСУ на 18:00 12 березня.

Також армія РФ продовжувала обстріли на півночі Харківської області. Під ударами були Стрілеча, Красне, Великий Бурлук та Бологівка.

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Загалом територією України ворог один раз ударив ракетами – по Слов’янську. А також завдав чотирьох авіаційних ударів і здійснив 20 обстрілів із РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 18:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 12 березня повідомив про безплідні спроби окупантів наступати на Куп’янському напрямку".