Взрыв в Харькове: погиб 34-летний мужчина — информация полиции

Полиция выясняет обстоятельства гибели человека от взрыва в Харькове.

«Тело мужчины с многочисленными обломочными ранениями конечностей и туловища обнаружили вблизи гаражного кооператива по улице Бучмы. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 34-летний харьковчанин. С места происшествия изъяты элементы зажигания ручной гранаты: кольцо предохранителя и внешний рычаг», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Несмотря на найденные запчасти гранаты, пока официальная версия причин смерти мужчины: от взрыва неустановленного предмета. Накануне харьковские telegram-каналы публиковали кровавые кадры с места трагедии.

«Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. По данному факту следователи Харьковского РУП №2 открыли уголовное производство», — сообщили в полиции.