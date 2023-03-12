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Взрыв в Харькове: погиб 34-летний мужчина — информация полиции

Происшествия 11:07   12.03.2023
Оксана Горун
Взрыв в Харькове: погиб 34-летний мужчина — информация полиции Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция выясняет обстоятельства гибели человека от взрыва в Харькове.

«Тело мужчины с многочисленными обломочными ранениями конечностей и туловища обнаружили вблизи гаражного кооператива по улице Бучмы. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 34-летний харьковчанин. С места происшествия изъяты элементы зажигания ручной гранаты: кольцо предохранителя и внешний рычаг», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Остатки гранаты на месте взрыва в Харькове 11 марта 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

Несмотря на найденные запчасти гранаты, пока официальная версия причин смерти мужчины: от взрыва неустановленного предмета. Накануне харьковские telegram-каналы публиковали кровавые кадры с места трагедии.

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    • «Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. По данному факту следователи Харьковского РУП №2 открыли уголовное производство», — сообщили в полиции.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 11:07;

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