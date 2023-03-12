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Вибух у Харкові: загинув 34-річний чоловік – інформація поліції

Події 11:07   12.03.2023
Оксана Горун
Вибух у Харкові: загинув 34-річний чоловік – інформація поліції

Поліція з’ясовує обставини загибелі людини від вибуху в Харкові.

“Тіло чоловіка з чисельними уламковими пораненнями кінцівок та тулуба виявили поблизу гаражного кооперативу по вулиці Бучми. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 34-річний харків’янин. З місця події вилучені елементи запалу ручної гранати: кільце запобіжника та зовнішній важіль”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Залишки гранати на місці вибуху у Харкові 11 березня 2023 2
Фото: ГУНП у Харківській області

Попри знайдені запчастини гранати, поки що офіційна версія причин смерті чоловіка: від вибуху невстановленого предмета. Напередодні харківські телеграм-канали публікували криваві кадри з місця трагедії.

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    • “Речові докази направлені на експертне дослідження. За даним фактом слідчі Харківського РУП № 2 відкрили кримінальне провадження”, – повідомили в поліції.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 11:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція з’ясовує обставини загибелі людини від вибуху в Харкові".