Вибух у Харкові: загинув 34-річний чоловік – інформація поліції
Поліція з’ясовує обставини загибелі людини від вибуху в Харкові.
“Тіло чоловіка з чисельними уламковими пораненнями кінцівок та тулуба виявили поблизу гаражного кооперативу по вулиці Бучми. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 34-річний харків’янин. З місця події вилучені елементи запалу ручної гранати: кільце запобіжника та зовнішній важіль”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Попри знайдені запчастини гранати, поки що офіційна версія причин смерті чоловіка: від вибуху невстановленого предмета. Напередодні харківські телеграм-канали публікували криваві кадри з місця трагедії.
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“Речові докази направлені на експертне дослідження. За даним фактом слідчі Харківського РУП № 2 відкрили кримінальне провадження”, – повідомили в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 11:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція з’ясовує обставини загибелі людини від вибуху в Харкові".