«Все источники теплоснабжения в работе»: тепловики о ситуации в Харькове
После 8-го запуска отопления с начала сезона тепловики переходят в нормальный режим работы.
Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», за выходные удалось устранить 58 дефектов на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения. Всего за неделю – 87.
«На 7 часов утра наружная температура воздуха составляла 2 градуса ниже нуля. Все источники теплоснабжения в работе», – рассказали в «ХТС».
Тепловики добавили, что в настоящее время идет процесс развоздушивания отдельных стоек и домов, поиск и локализация дефектов, возникших из-за нештатного режима работы системы, отсутствия и перепадов напряжения в электросети.
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Гидравлический и температурный режим выдерживается согласно нормам, добавили тепловики.
«Особое внимание харьковские теплоэнергетики уделяют поиску дефектов и закрытию заявок граждан, поступающих в службу 15-62 и колл-центр», — сообщили в КП.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 15:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 8-го запуска отопления с начала сезона тепловики переходят в нормальный режим работы".