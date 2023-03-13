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«Все источники теплоснабжения в работе»: тепловики о ситуации в Харькове

Общество 15:08   13.03.2023
Виктория Яковенко
«Все источники теплоснабжения в работе»: тепловики о ситуации в Харькове ХТС в работе

После 8-го запуска отопления с начала сезона тепловики переходят в нормальный режим работы.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», за выходные удалось устранить 58 дефектов на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения. Всего за неделю – 87.

тепло
Возобновление тепла

«На 7 часов утра наружная температура воздуха составляла 2 градуса ниже нуля. Все источники теплоснабжения в работе», – рассказали в «ХТС».

ХТС
Харьковские тепловые сети

Тепловики добавили, что в настоящее время идет процесс развоздушивания отдельных стоек и домов, поиск и локализация дефектов, возникших из-за нештатного режима работы системы, отсутствия и перепадов напряжения в электросети.

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    • отопление
    Отопление Харьков

    Гидравлический и температурный режим выдерживается согласно нормам, добавили тепловики.

    «Особое внимание харьковские теплоэнергетики уделяют поиску дефектов и закрытию заявок граждан, поступающих в службу 15-62 и колл-центр», — сообщили в КП.

    Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 15:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 8-го запуска отопления с начала сезона тепловики переходят в нормальный режим работы".