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“Всі джерела теплопостачання в роботі”: тепловики про ситуацію в Харкові

Суспільство 15:08   13.03.2023
Вікторія Яковенко
“Всі джерела теплопостачання в роботі”: тепловики про ситуацію в Харкові ХТМ відновили опалення

Після 8-го запуску опалення з початку сезону тепловики переходять до нормального режиму роботи.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», за вихідні вдалося усунути 58 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання. Усього за тиждень – 87.

тепло
Фото: КП “Харківські теплові мережі”

«На 7 годину ранку зовнішня температура повітря становила 2 градуси нижче нуля. Всі джерела теплопостачання в роботі », – розповіли у «ХТМ».

ХТМ
Фото: КП “Харківські теплові мережі”

Тепловики додали, що наразі йде процес розповітрення окремих стояков та будинків, пошук та локалізація дефектів, що виникли через позаштатний режим роботи системи, відсутність та перепади напруги в електромережі.

опалення
Фото: КП “Харківські теплові мережі”

Гідравлічний та температурний режими витримуються згідно з нормами, додали тепловики.

“Особливу увагу харківські теплоенергетики приділяють пошуку дефектів та закриттю заявок громадян, які надходять до служби 15-62 та колцентру”, – повідомили в КП.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 8-го запуску опалення з початку сезону тепловики переходять до нормального режиму роботи.".