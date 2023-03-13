“Всі джерела теплопостачання в роботі”: тепловики про ситуацію в Харкові

Після 8-го запуску опалення з початку сезону тепловики переходять до нормального режиму роботи.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», за вихідні вдалося усунути 58 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання. Усього за тиждень – 87.

«На 7 годину ранку зовнішня температура повітря становила 2 градуси нижче нуля. Всі джерела теплопостачання в роботі », – розповіли у «ХТМ».

Тепловики додали, що наразі йде процес розповітрення окремих стояков та будинків, пошук та локалізація дефектів, що виникли через позаштатний режим роботи системи, відсутність та перепади напруги в електромережі.

Гідравлічний та температурний режими витримуються згідно з нормами, додали тепловики.

“Особливу увагу харківські теплоенергетики приділяють пошуку дефектів та закриттю заявок громадян, які надходять до служби 15-62 та колцентру”, – повідомили в КП.