“Всі джерела теплопостачання в роботі”: тепловики про ситуацію в Харкові
Після 8-го запуску опалення з початку сезону тепловики переходять до нормального режиму роботи.
Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», за вихідні вдалося усунути 58 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання. Усього за тиждень – 87.
«На 7 годину ранку зовнішня температура повітря становила 2 градуси нижче нуля. Всі джерела теплопостачання в роботі », – розповіли у «ХТМ».
Тепловики додали, що наразі йде процес розповітрення окремих стояков та будинків, пошук та локалізація дефектів, що виникли через позаштатний режим роботи системи, відсутність та перепади напруги в електромережі.
Гідравлічний та температурний режими витримуються згідно з нормами, додали тепловики.
“Особливу увагу харківські теплоенергетики приділяють пошуку дефектів та закриттю заявок громадян, які надходять до служби 15-62 та колцентру”, – повідомили в КП.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 15:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 8-го запуску опалення з початку сезону тепловики переходять до нормального режиму роботи.".