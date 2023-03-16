Планировали разведку, а вышел штурм — боец 92 ОМБр о деоккупации Малой Рогани
Село Малая Рогань под Харьковом в конце марта 2022 года освободили от российских захватчиков силами одной роты. Причем украинские военные на тот момент не планировали штурм и зачистку, а должны были лишь провести разведку.
Об этом защитник из 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Андрей рассказал в видео, опубликованном на Facebook-странице подразделения.
Это был первый бой Андрея, который говорит, что до полномасштабного вторжения РФ был «на 100% гражданским человеком».
«Мы заходили в Малую Рогань. С Заик заехали на трех или четырех БТРах, сошли и пошли к позициям. Отработала наша арта, и после этого мы заходили непосредственно в населенный пункт Малая Рогань. У нас была задача, как потом оказалось, просто выявить точки противника и плюс-минус узнать количество. Где и сколько. А вместо этого у нас получился штурм и зачистка Малой Рогани. 24 марта. Это был первый бой. Такое забыть нереально. У нас был классный старшина. И мы за ним шли — как за отцом дети. Третья рота первого механизированного батальона. Нас было много. Вся рота заходила. Но мы так распылились по селу, что они думали, что нас очень много. А мы одной ротой выдавили их оттуда», — рассказал военный.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 21:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Малая Рогань под Харьковом в конце марта 2022 года освободили от российских захватчиков силами одной роты. Причем украинские военные на тот момент не планировали штурм и зачистку, а должны были лишь провести разведку.".