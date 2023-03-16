Планували розвідку, а вийшов штурм – боєць 92 ОМБр про деокупацію Малої Рогані
Село Мала Рогань під Харковом наприкінці березня 2022 року звільнили від російських загарбників силами однієї роти. Причому українські військові на той момент не планували штурм та зачистку, а мали лише провести розвідку.
Про це захисник із 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Андрій розповів у відео, опублікованому на Facebook-сторінці підрозділу.
Це був перший бій Андрія, який каже, що до повномасштабного вторгнення РФ був “на 100% цивільною людиною”.
“Ми заходили в Малу Рогань. З Заїк заїхали на трьох чи чотирьох БТРах, зійшли і пішли до позицій. Відпрацювала наша арта, і після цього ми заходили безпосередньо в населений пункт Мала Рогань. У нас була задача, як потім виявилось, просто виявити точки супротивника і плюс-мінус дізнатися кількість. Де і скільки. А замість цього в нас вийшов штурм і зачистка Малої Рогані. 24 березня. Це був перший бій. Таке забути нереально. У нас був класний старшина. І ми за ним йшли – як за батьком діти. Третя рота першого механізованого батальйону. Нас було багато. Вся рота заходила. Але ми так розпорошилися по селу, що вони думали, що нас дуже багато. А ми однією ротою видавили їх звідти”, – розповів військовий.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 21:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Мала Рогань під Харковом наприкінці березня 2022 року звільнили від російських загарбників силами однієї роти. Причому українські військові на той момент не планували штурм та зачистку, а мали лише провести розвідку.".