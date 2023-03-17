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Армия РФ обстреляла около 25 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 07:04   17.03.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла около 25 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал, что враг продолжает попытки наступать в районе Гряниковки на Купянском направлении. Вдоль границы и линии фронта от обстрелов РФ страдают села и поселки.

«В течение суток враг совершил обстрелы более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелечья, Красное, Мороховец, Огурцово, Малая Волчья, Меловое, Обуховка, Новомлынск, Кутьковка и Шевченково», — сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении пострадали от обстрелов Двуречная, Гряниковка и Крахмальное. Враг вел безуспешные наступательные действия в районе Гряниковки.

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В целом по территории Украины за минувшие сутки армия РФ нанесла пять ракетных и 18 авиационных ударов, а также произвела 73 обстрела из РСЗО. Силы обороны отбили более 70 атак врага.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 07:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал, что враг продолжает попытки наступать в районе Гряниковки на Купянском направлении. Вдоль границы и линии фронта от обстрелов РФ страдают села и поселки".