Армия РФ обстреляла около 25 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал, что враг продолжает попытки наступать в районе Гряниковки на Купянском направлении. Вдоль границы и линии фронта от обстрелов РФ страдают села и поселки.
«В течение суток враг совершил обстрелы более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелечья, Красное, Мороховец, Огурцово, Малая Волчья, Меловое, Обуховка, Новомлынск, Кутьковка и Шевченково», — сообщили в Генштабе.
На Купянском направлении пострадали от обстрелов Двуречная, Гряниковка и Крахмальное. Враг вел безуспешные наступательные действия в районе Гряниковки.
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В целом по территории Украины за минувшие сутки армия РФ нанесла пять ракетных и 18 авиационных ударов, а также произвела 73 обстрела из РСЗО. Силы обороны отбили более 70 атак врага.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 07:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал, что враг продолжает попытки наступать в районе Гряниковки на Купянском направлении. Вдоль границы и линии фронта от обстрелов РФ страдают села и поселки".