Армия РФ обстреляла около 25 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал, что враг продолжает попытки наступать в районе Гряниковки на Купянском направлении. Вдоль границы и линии фронта от обстрелов РФ страдают села и поселки.

«В течение суток враг совершил обстрелы более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелечья, Красное, Мороховец, Огурцово, Малая Волчья, Меловое, Обуховка, Новомлынск, Кутьковка и Шевченково», — сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении пострадали от обстрелов Двуречная, Гряниковка и Крахмальное. Враг вел безуспешные наступательные действия в районе Гряниковки.

В целом по территории Украины за минувшие сутки армия РФ нанесла пять ракетных и 18 авиационных ударов, а также произвела 73 обстрела из РСЗО. Силы обороны отбили более 70 атак врага.