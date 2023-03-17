Армія РФ обстріляла близько 25 населених пунктів Харківщини – Генштаб
Генштаб ЗСУ поінформував, що ворог продовжує спроби наступати в районі Гряниківки на Куп’янському напрямку. Уздовж кордону та лінії фронту від обстрілів РФ страждають села та селища.
“Протягом доби ворог здійснив обстріли понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове“, – повідомили в Генштабі.
На Куп’янському напрямку постраждали від обстрілів Дворічна, Гряниківка, Крохмальне. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Гряниківки.
Читайте також: ISW: МО РФ туманно заявляє про успіхи під Куп’янськом. Підходить кульмінація
Загалом по території України за минулу добу армія РФ завдала п’ять ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснила 73 обстрілів з РСЗВ. Сили оборони відбили понад 70 атак ворога.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Армія РФ обстріляла близько 25 населених пунктів Харківщини – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 07:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував, що ворог продовжує спроби наступати в районі Гряниківки на Куп’янському напрямку. Уздовж кордону та лінії фронту від обстрілів РФ страждають села та селища".