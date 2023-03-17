Армія РФ обстріляла близько 25 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував, що ворог продовжує спроби наступати в районі Гряниківки на Куп’янському напрямку. Уздовж кордону та лінії фронту від обстрілів РФ страждають села та селища.

“Протягом доби ворог здійснив обстріли понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове“, – повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку постраждали від обстрілів Дворічна, Гряниківка, Крохмальне. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Гряниківки.

Загалом по території України за минулу добу армія РФ завдала п’ять ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснила 73 обстрілів з РСЗВ. Сили оборони відбили понад 70 атак ворога.