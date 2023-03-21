Враг обстрелял не менее 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки под ударами армии РФ оказались города и села на Слобожанском и Купянском направлениях.
«На Слобожанском, Волынском, Полесском, Северском направлениях в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населенных пунктов. Среди них — Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка, Красное, Новомлынск, Стрелечья и Чугуевка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. Пострадали, в частности, районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области», — перечислили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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В целом по территории Украины российские террористы совершили 21 авиационный и 9 ракетных ударов. Пострадали, в частности, города Славянск и Краматорск. Также враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 07:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки под ударами армии РФ оказались города и села на Слобожанском и Купянском направлениях".