Ворог обстріляв щонайменше 15 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу під ударами армії РФ опинилися міста та села на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
“На Слобожанському, Волинському, Поліському, Сіверському напрямках протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 26 населених пунктів. Серед них – Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне, Новомлинськ, Стрілеча та Чугуївка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Постраждали, зокрема, райони Куп’янська, Крохмального та Берестового Харківської області”, – перерахували у зведенні Генштабу.
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Загалом по території України російські терористи здійснили 21 авіаційний та 9 ракетних ударів. Постраждали, зокрема, міста Слов’янськ та Краматорськ. Також ворог здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 07:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу під ударами армії РФ опинилися міста та села на Слобожанському та Куп’янському напрямках".