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В городе на Харьковщине в пятницу завершается отопительный сезон

Общество 22:15   23.03.2023
Елена Нагорная
В городе на Харьковщине в пятницу завершается отопительный сезон

В Лозовской громаде с 24 марта завершают отопительный сезон. Исключением стали больницы, их продолжат отапливать, но не дольше чем до 31 марта. Именно в этот день заканчивается контракт на поставку газа.

Такое решение приняли на заседании исполкома Лозовского горсовета, передает сайт мэрии. Основание — среднесуточная температура воздуха в течение трех суток выше +8 °C.

Во время блэкаутов начинали отопительный сезон 2022/23 с тремя генераторами на 17 котельных, вспоминает директор КП «Теплоэнерго» Сергей Малышев. Сейчас источниками альтернативной энергии обеспечены все котельные.

Малышев призвал лозовчан помочь с подготовкой к новому отопительному сезону — погасить долги за теплоснабжение. Глава КП также поблагодарил добросовестных жителей, которые ежемесячно платили за услугу.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 22:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовской громаде с 24 марта завершают отопительный сезон. Исключением стали больницы, их продолжат отапливать, но не дольше чем до 31 марта. Именно в этот день заканчивается контракт на поставку газа.".