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У місті на Харківщині в п’ятницю завершується опалювальний сезон

Суспільство 22:15   23.03.2023
Олена Нагорна
У місті на Харківщині в п’ятницю завершується опалювальний сезон

У Лозівській громаді з 24 березня завершується опалювальний сезон. Винятком стали лікарні, які продовжать опалювати, але не довше, ніж до 31 березня. Саме у цей день закінчується контракт на постачання газу.

Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому Лозівської міськради, повідомляє сайт мерії. Підстава – середньодобова температура повітря протягом трьох діб вище +8 °C.

Під час блекаутів розпочинали опалювальний сезон 2022/23 із трьома генераторами на 17 котелень, згадує директор КП “Теплоенерго” Сергій Малишев. Наразі джерелами альтернативної енергії забезпечені всі котельні.

Малишев закликав лозівчан допомогти з підготовкою до нового опалювального сезону – погасити борги за теплопостачання. Голова КП також подякував сумлінним мешканцям, які щомісяця платили за послугу.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 22:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозівській громаді з 24 березня завершується опалювальний сезон. Винятком стали лікарні, які продовжать опалювати, але не довше, ніж до 31 березня. Саме у цей день закінчується контракт на постачання газу.".