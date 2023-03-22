Терехов розповів, коли у Харкові завершиться опалювальний сезон
Опалення у Харкові відключатимуть поступово.
«Ми ввели певні графіки відключення теплопостачання. І хочу нагадати, що зовсім зупиняється теплопостачання тільки тоді, коли температура за три доби складає +8 градусів», – під час нацмарафону повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.
Як пояснив мер Харкова, зовсім зупинити зараз теплопостачання неможливо, бо є побоювання щодо прогнозу погоди.
«Але ми поступово скорочуватимемо теплопостачання таким чином, щоб зменшити витрати мешканців, витрати нашого КП, але в будинках харків’ян має бути тепло», – додав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 15:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опалення у Харкові відключатимуть поступово.".