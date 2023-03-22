Терехов розповів, коли у Харкові завершиться опалювальний сезон

Опалення у Харкові відключатимуть поступово.

«Ми ввели певні графіки відключення теплопостачання. І хочу нагадати, що зовсім зупиняється теплопостачання тільки тоді, коли температура за три доби складає +8 градусів», – під час нацмарафону повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Як пояснив мер Харкова, зовсім зупинити зараз теплопостачання неможливо, бо є побоювання щодо прогнозу погоди.

«Але ми поступово скорочуватимемо теплопостачання таким чином, щоб зменшити витрати мешканців, витрати нашого КП, але в будинках харків’ян має бути тепло», – додав Терехов.