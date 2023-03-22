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У Харкові почали діяти нові графіки регулювання опалення – “ХТМ”

Суспільство 10:07   22.03.2023
Оксана Горун
У Харкові почали діяти нові графіки регулювання опалення – “ХТМ”

З 8 години ранку 22 березня на джерелах теплопостачання КП “Харківські теплові мережі” почали діяти графіки дискретного регулювання опалення.

Про це повідомила пресслужба “ХТМ”.

“Температура теплоносія буде знижуватися відповідно до підвищення температури зовнішнього повітря, аби уникнути надмірної витрати газу та перетопів у квартирах харків’ян”, – нагадали тепловики, які напередодні попереджали про новий для Харкова підхід до опалення навесні.

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    • Також у “Харківських тепломережах” поінформували, що минулої доби працівники підприємства усунули 18 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання. Крім того, тепловики задовольнили понад 300 заявок громадян, які надійшли до “1562” та кол-центру підприємства.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 10:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8 години ранку 22 березня на джерелах теплопостачання КП “Харківські теплові мережі” почали діяти графіки дискретного регулювання опалення".