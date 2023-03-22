В Харькове начали действовать новые графики регулировки отопления — «ХТС»

С 8 часов утра 22 марта на источниках теплоснабжения КП «Харьковские тепловые сети» начали действовать графики дискретной регулировки отопления.

Об этом сообщила пресс-служба «ХТС».

«Температура теплоносителя будет снижаться в соответствии с повышением температуры наружного воздуха во избежание чрезмерного расхода газа и перетопов в квартирах харьковчан», — напомнили тепловики, которые накануне предупреждали о новом для Харькова подходе к отоплению весной.

Также в «Харьковских теплосетях» проинформировали, что за прошедшие сутки работники предприятия устранили 18 дефектов на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, тепловики удовлетворили более 300 заявок граждан, поступивших в «1562» и колл-центр предприятия.