В Харькове начали действовать новые графики регулировки отопления — «ХТС»
Фото: пресс-служба КП «ХТС»
С 8 часов утра 22 марта на источниках теплоснабжения КП «Харьковские тепловые сети» начали действовать графики дискретной регулировки отопления.
Об этом сообщила пресс-служба «ХТС».
«Температура теплоносителя будет снижаться в соответствии с повышением температуры наружного воздуха во избежание чрезмерного расхода газа и перетопов в квартирах харьковчан», — напомнили тепловики, которые накануне предупреждали о новом для Харькова подходе к отоплению весной.
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Также в «Харьковских теплосетях» проинформировали, что за прошедшие сутки работники предприятия устранили 18 дефектов на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, тепловики удовлетворили более 300 заявок граждан, поступивших в «1562» и колл-центр предприятия.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8 часов утра 22 марта на источниках теплоснабжения КП «Харьковские тепловые сети» начали действовать графики дискретной регулировки отопления".