Live
  • Среда 22.03.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.42
    • 🔴

В Харькове начали действовать новые графики регулировки отопления — «ХТС»

Общество 10:07   22.03.2023
Оксана Горун
В Харькове начали действовать новые графики регулировки отопления — «ХТС» Фото: пресс-служба КП «ХТС»

С 8 часов утра 22 марта на источниках теплоснабжения КП «Харьковские тепловые сети» начали действовать графики дискретной регулировки отопления.

Об этом сообщила пресс-служба «ХТС».

«Температура теплоносителя будет снижаться в соответствии с повышением температуры наружного воздуха во избежание чрезмерного расхода газа и перетопов в квартирах харьковчан», — напомнили тепловики, которые накануне предупреждали о новом для Харькова подходе к отоплению весной.

  • Читайте также: В Харьковской области в течение дня могут отключать свет — Укрэнерго

    • Также в «Харьковских теплосетях» проинформировали, что за прошедшие сутки работники предприятия устранили 18 дефектов на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, тепловики удовлетворили более 300 заявок граждан, поступивших в «1562» и колл-центр предприятия.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    12:52
    «Готовятся к потеплению»: в Харькове вводят графики регулирования отопления
    11:05
    Больше 100 тысяч жалоб за зиму: в Харькове тепловики подытожили военный сезон
    12:59
    В Харькове отменили аварийные отключения света
    10:35
    В Харькове — аварийные отключения света — облэнерго
    10:52
    В Харьковской области в течение дня могут отключать свет — Укрэнерго

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове начали действовать новые графики регулировки отопления — «ХТС»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 10:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8 часов утра 22 марта на источниках теплоснабжения КП «Харьковские тепловые сети» начали действовать графики дискретной регулировки отопления".