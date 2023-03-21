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«Готовятся к потеплению»: в Харькове вводят графики регулирования отопления

Общество 12:52   21.03.2023
Виктория Яковенко
«Готовятся к потеплению»: в Харькове вводят графики регулирования отопления Фото: КП «Харьковские тепловые сети»

Харьковские коммунальщики внедряют графики дискретного регулирования на источниках теплоснабжения, чтобы уменьшить расход газа и избежать перегревов в домах харьковчан.

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Фото: КП «Харьковские тепловые сети»
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Фото: КП «Харьковские тепловые сети»

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети». На предприятии заявили, что таким образом готовятся к потеплению.

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Фото: КП «Харьковские тепловые сети»

За минувшие сутки, добавили коммунальщики, локализовали и устранили 20 дефектов.

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Фото: КП «Харьковские тепловые сети»

 

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 12:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские коммунальщики внедряют графики дискретного регулирования на источниках теплоснабжения, чтобы уменьшить расход газа и избежать перегревов в домах харьковчан.".