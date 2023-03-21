«Готовятся к потеплению»: в Харькове вводят графики регулирования отопления
Фото: КП «Харьковские тепловые сети»
Харьковские коммунальщики внедряют графики дискретного регулирования на источниках теплоснабжения, чтобы уменьшить расход газа и избежать перегревов в домах харьковчан.
Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети». На предприятии заявили, что таким образом готовятся к потеплению.
За минувшие сутки, добавили коммунальщики, локализовали и устранили 20 дефектов.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские коммунальщики внедряют графики дискретного регулирования на источниках теплоснабжения, чтобы уменьшить расход газа и избежать перегревов в домах харьковчан.".