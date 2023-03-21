«Готовятся к потеплению»: в Харькове вводят графики регулирования отопления

Харьковские коммунальщики внедряют графики дискретного регулирования на источниках теплоснабжения, чтобы уменьшить расход газа и избежать перегревов в домах харьковчан.

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети». На предприятии заявили, что таким образом готовятся к потеплению.

За минувшие сутки, добавили коммунальщики, локализовали и устранили 20 дефектов.