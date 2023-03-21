“Готуються до потепління”: у Харкові впроваджують графіки регулювання опалення
Фото: КП “Харківські теплові мережі”
Харківські комунальники впроваджують графіки дискретного регулювання на джерелах теплопостачання, щоб зменшити витрати газу та уникнути перегрівів в оселях харків’ян.
Про це повідомили у КП «Харківські теплові мережі». На підприємстві заявили, що таким чином готуються до потепління.
За минулу добу, додали комунальники, локалізували та усунули 20 дефектів.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 12:52;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські комунальники впроваджують графіки дискретного регулювання на джерелах теплопостачання, щоб зменшити витрати газу та уникнути перегрівів в оселях харків’ян.".