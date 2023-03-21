“Готуються до потепління”: у Харкові впроваджують графіки регулювання опалення

Харківські комунальники впроваджують графіки дискретного регулювання на джерелах теплопостачання, щоб зменшити витрати газу та уникнути перегрівів в оселях харків’ян.

Про це повідомили у КП «Харківські теплові мережі». На підприємстві заявили, що таким чином готуються до потепління.

За минулу добу, додали комунальники, локалізували та усунули 20 дефектів.