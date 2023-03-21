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“Готуються до потепління”: у Харкові впроваджують графіки регулювання опалення

Суспільство 12:52   21.03.2023
Виктория Яковенко
“Готуються до потепління”: у Харкові впроваджують графіки регулювання опалення Фото: КП “Харківські теплові мережі”

Харківські комунальники впроваджують графіки дискретного регулювання на джерелах теплопостачання, щоб зменшити витрати газу та уникнути перегрівів в оселях харків’ян.

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Фото: КП “Харківські теплові мережі”
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Фото: КП “Харківські теплові мережі”

Про це повідомили у КП «Харківські теплові мережі». На підприємстві заявили, що таким чином готуються до потепління.

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Фото: КП “Харківські теплові мережі”

За минулу добу, додали комунальники, локалізували та усунули 20 дефектів.

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Фото: КП “Харківські теплові мережі”

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 12:52;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські комунальники впроваджують графіки дискретного регулювання на джерелах теплопостачання, щоб зменшити витрати газу та уникнути перегрівів в оселях харків’ян.".