Терехов рассказал, когда в Харькове завершится отопительный сезон
Отопление в Харькове будут отключать постепенно.
«Мы ввели определенные графики отключения теплоснабжения. И хочу напомнить, что совсем останавливается теплоснабжение только тогда, когда температура за трое суток составляет +8 градусов», – во время нацмарафона сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.
Как объяснил мэр Харькова, совсем остановить сейчас теплоснабжение невозможно, потому что есть опасения относительно прогноза погоды.
«Но мы будем постепенно сокращать теплоснабжение таким образом, чтобы уменьшить расходы жителей, расходы нашего КП, но в домах харьковчан должно быть тепло», — добавил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 15:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отопление в Харькове будут отключать постепенно.".