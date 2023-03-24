На Харьковщине до полудня будут раздаваться взрывы – в области разминирование
Разминирование территорий происходит вблизи Балаклеи и Изюма, сообщил мэр города Первомайский Харьковской области Николай Бакшеев.
«С 10:00 до 12:00 прогремят взрывы недалеко от Балаклеи и Изюма – саперы будут проводить плановое разминирование, сообщил Харьковский руководитель областного департамента гражданской защиты Иван Сокол. Если будет слышно – без паники!» – предупредил Бакшеев.
Также 24 марта с 10:00 до 12:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов в районе села Новая Гусаровка, сообщила Балаклейская городская военная администрация.
Читайте также: На Харьковщине большая проблема с гуманитарным разминированием – Ирина Верещук
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине до полудня будут раздаваться взрывы – в области разминирование»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 10:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование территорий происходит вблизи Балаклеи и Изюма, сообщил мэр города Первомайский Харьковской области Николай Бакшеев.".