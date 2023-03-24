На Харьковщине до полудня будут раздаваться взрывы – в области разминирование

Разминирование территорий происходит вблизи Балаклеи и Изюма, сообщил мэр города Первомайский Харьковской области Николай Бакшеев.

«С 10:00 до 12:00 прогремят взрывы недалеко от Балаклеи и Изюма – саперы будут проводить плановое разминирование, сообщил Харьковский руководитель областного департамента гражданской защиты Иван Сокол. Если будет слышно – без паники!» – предупредил Бакшеев.

Также 24 марта с 10:00 до 12:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов в районе села Новая Гусаровка, сообщила Балаклейская городская военная администрация.