На Харківщині до опівдня лунатимуть вибухи – в області розмінування
Розмінування територій відбувається поблизу Балаклії та Ізюму, повідомив мер міста Первомайський Харківської області Микола Бакшеєв.
«З 10:00 до 12:00 пролунають вибухи недалеко від Балаклії та Ізюму – сапери проводитимуть планове розмінування, повідомив Харківський керівник обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокіл. Якщо буде чутно – без паніки!» – попередив Бакшеєв.
Також 24 березня, з 10:00 до 12:00, буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів у районі села Нова Гусарівка, повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 10:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмінування територій відбувається поблизу Балаклії та Ізюму, повідомив мер міста Первомайський Харківської області Микола Бакшеєв.".