На Харківщині до опівдня лунатимуть вибухи – в області розмінування

Розмінування територій відбувається поблизу Балаклії та Ізюму, повідомив мер міста Первомайський Харківської області Микола Бакшеєв.

«З 10:00 до 12:00 пролунають вибухи недалеко від Балаклії та Ізюму – сапери проводитимуть планове розмінування, повідомив Харківський керівник обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокіл. Якщо буде чутно – без паніки!» – попередив Бакшеєв.

Також 24 березня, з 10:00 до 12:00, буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів у районі села Нова Гусарівка, повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.