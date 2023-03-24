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На Харківщині до опівдня лунатимуть вибухи – в області розмінування

Події 10:38   24.03.2023
Оксана Якушко
На Харківщині до опівдня лунатимуть вибухи – в області розмінування

Розмінування територій відбувається поблизу Балаклії та Ізюму, повідомив мер міста Первомайський Харківської області Микола Бакшеєв.

«З 10:00 до 12:00 пролунають вибухи недалеко від Балаклії та Ізюму – сапери проводитимуть планове розмінування, повідомив Харківський керівник обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокіл. Якщо буде чутно – без паніки!» – попередив Бакшеєв.

Також 24 березня, з 10:00 до 12:00, буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів у районі села Нова Гусарівка, повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмінування територій відбувається поблизу Балаклії та Ізюму, повідомив мер міста Первомайський Харківської області Микола Бакшеєв.".