На Харьковщине за сутки произошло почти 40 пожаров из-за сжигания травы
За сутки с 23 по 24 марта 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 65 раз выезжали на вызовы, из которых 42 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых вызвали вражеские обстрелы, сообщили в ГСЧС.
Дважды спасатели Чугуевского и Купянского районов выезжали на проверку территории после вражеских обстрелов. В поселке Вильча обнаружили повреждение 4 частных домовладений. В селе Лиман – 8 частных домохозяйств и фельдшерский пункт.
В селе Волчанские Хутора и в Волчанске пострадали по 2 частных дома. К счастью, обошлось без жертв со стороны гражданского населения.
Из 42 пожаров, которые произошли в сутки, 39 возникли в природных экосистемах и на открытых территориях.
2 из них вызвал вражеский обстрел, остальные – человеческая халатность или умышленный поджог сухой травы или мусора. Общая площадь, выжженная огнем, составила более 34 га. Горела прошлогодняя сухая трава, кустарники и камыши. Огнем от этих пожаров уничтожены или повреждены 3 жилых дома и 1 хозяйственное сооружение. В двух случаях работы подразделений ГСЧС по пожаротушению делались невозможными в связи и изменяемостью горевшей территории и из-за повторных вражеских обстрелов.
С начала весеннего сезона в Харьковской области уже возникли 176 пожаров в экосистемах.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 10:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки с 23 по 24 марта 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 65 раз выезжали на вызовы, из которых 42 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых вызвали вражеские обстрелы, сообщили в ГСЧС.".