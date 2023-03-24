На Харківщині за добу сталося майже 40 пожеж через випалювання трави

За добу з 23 по 24 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 65 разів виїжджали на виклики, з яких 42 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких викликали ворожі обстріли, повідомили у ДСНС.

Двічі рятувальники Чугуївського та Куп’янського районів виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів. У селищі Вільча виявили пошкодження 4 приватних домоволодінь. У селі Лиман – 8 приватних домогосподарств та фельдшерський пункт.

У селі Вовчанські Хутори та у Вовчанську постраждали по 2 приватні оселі. На щастя обійшлось без жертв з боку цивільного населення.

З 42 пожеж, що трапились за добу, 39 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.

2 з них спричинив ворожий обстріл, решту – людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття. Загальна площа, випалена вогнем склала понад 34 га. Горіла торішня суха трава, чагарники та очерет. Вогнем від цих пожеж знищено або пошкоджено 3 житлових будинки і 1 господарчу споруду. У двох випадках роботи підрозділів ДСНС з пожежогасіння унеможливлювались у зв’язку і змінюваністю території, що горіла, та через повторні ворожі обстріли.

З початку весняного сезону на Харківщині вже виникли 176 пожеж в екосистемах.