Синегубов: На Харьковщине обстрелы повредили частные дома и фермы в селах

Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелечье, Старица, Ольховатка и другие.

В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередач. Обошлось без пострадавших.