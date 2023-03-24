Синегубов: На Харьковщине обстрелы повредили частные дома и фермы в селах
Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелечье, Старица, Ольховатка и другие.
В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередач. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 09:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".