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Синегубов: На Харьковщине обстрелы повредили частные дома и фермы в селах

Происшествия 09:13   24.03.2023
Оксана Якушко
Синегубов: На Харьковщине обстрелы повредили частные дома и фермы в селах

Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелечье, Старица, Ольховатка и другие.

В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередач. Обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 09:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".