За сутки россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб ВСУ
Противник сосредоточился на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
Защитники Украины отразили на них 79 атак противника.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых — по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из РСЗО.
Враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии Морозова Долина, Стрелечье, Глубокое, Красное, Терновая, Старица, Землянки, Крейдянка, Ольховатка, Шевяковка, Амбарное и Бологовка на Харьковщине.
На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток враг обстрелял из артиллерии районы Гряниковки, Купянска, Крахмального, Табаевки и Тернов Харьковской области.
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА разных типов.
Читайте также: Харьковская 92 ОМБр ударила из артиллерии по вражескому «Солнцепеку» (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «За сутки россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 06:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник сосредоточился на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".