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За сутки россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб ВСУ

Происшествия 06:40   24.03.2023
Оксана Якушко
За сутки россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб ВСУ

Противник сосредоточился на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

Защитники Украины отразили на них 79 атак противника.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых — по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из РСЗО.

Враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии Морозова Долина, Стрелечье, Глубокое, Красное, Терновая, Старица, Землянки, Крейдянка, Ольховатка, Шевяковка, Амбарное и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток враг обстрелял из артиллерии районы Гряниковки, Купянска, Крахмального, Табаевки и Тернов Харьковской области.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА разных типов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 06:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник сосредоточился на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".