Враг обстрелял 18 районов населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб
РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки наши защитники отбили около 90 атак противника на указанных направлениях.
В то же время противник нанес 10 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вновь пострадали мирные города и села и гражданские граждане. Угроза нанесения россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
Враг обстрелял из минометов и артиллерии 18 районов населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Стрелечье, Старица, Волчанск, Вильча, Бударки, Амбарне и Бологовка.
На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 07:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".