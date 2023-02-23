Враг обстрелял 18 районов населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб

РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки наши защитники отбили около 90 атак противника на указанных направлениях.

В то же время противник нанес 10 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вновь пострадали мирные города и села и гражданские граждане. Угроза нанесения россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Враг обстрелял из минометов и артиллерии 18 районов населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Стрелечье, Старица, Волчанск, Вильча, Бударки, Амбарне и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области.