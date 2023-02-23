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Ворог обстріляв 18 районів населених пунктів на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 07:31   23.02.2023
Оксана Якушко
Ворог обстріляв 18 районів населених пунктів на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій у Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ. 

Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках.

В той же час противник завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Знову постраждали мирні міста і села та цивільні громадяни. Загроза завдання росією ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Ворог обстріляв з мінометів та артилерії 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ,  Вільча, Бударки, Амбарне та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Кремінна, Білогорівка, Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 07:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій у Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ. ".