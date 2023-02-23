Ворог обстріляв 18 районів населених пунктів на Харківщині – Генштаб ЗСУ

РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій у Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ.

Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках.

В той же час противник завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Знову постраждали мирні міста і села та цивільні громадяни. Загроза завдання росією ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Ворог обстріляв з мінометів та артилерії 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Амбарне та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Кремінна, Білогорівка, Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області.