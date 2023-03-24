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За добу росіяни обстріляли 17 населених пунктів Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 06:40   24.03.2023
Оксана Якушко
За добу росіяни обстріляли 17 населених пунктів Харківщини – Генштаб ЗСУ

Противник зосередився на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ.

Захисники України відбили на них понад 79 атак противника.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари, один з яких – по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії Морозова Долина, Стрілеча, Глибоке, Красне, Тернова, Стариця, Землянки, Крейдянка, Вільхуватка, Шев’яківка, Амбарне і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом попередньої доби противник ворог обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп’янська, Крохмального, Табаївки та Тернів Харківської області.

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 06:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник зосередився на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ.".