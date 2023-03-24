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Синєгубов: На Харківщині обстріли пошкодили приватні будинки і ферми у селах

Події 09:13   24.03.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині обстріли пошкодили приватні будинки і ферми у селах

Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби під вогнем окупантів були Куп’янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та ін.

У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 09:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".