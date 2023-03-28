Ракетный удар, обстрелы и попытки наступать — сводка Генштаба по Харьковщине

Кроме ракетного удара по городу Богодухов в течение суток российская армия обстреляла еще по меньшей мере 21 населенный пункт Харьковской области. Также противник вел безуспешные наступательные действия в районе сел Крахмальное и Берестовое Купянского района.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Вследствие ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов пострадали гражданские, повреждены частные дома.

На Купянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка, Берестовое.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет присутствие в приграничных районах Белгородской области. В течение суток обстрелял районы населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка и Строевка.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.