Ракетний удар, обстріли та спроби наступати – зведення Генштабу по Харківщині

Крім ракетного удару по місту Богодухів, протягом доби російська армія обстріляла ще щонайменше 21 населений пункт Харківської області. Також супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі сіл Крохмальне та Берестове Куп’янського району.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів постраждали цивільні, пошкоджені приватні будинки.

На Куп’янському напрямку супротивник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Супротивник зберігає присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Протягом доби обстріляв райони населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.